Bei Steffi Grafe von der Keramikwerkstatt Buschwerk in Gera konnten bestellte Waren abgeholt werden.

Ronneburg/Gera-Röppisch. Einen „Tag der offenen Töpferei“ im Wortsinn gab es wegen Corona in diesem Jahr nicht. Kerstin Prozell und Steffi Grafe hoffen dennoch auf die Marktsaison.

Töpfereien in Gera und Ronneburg vermissen den direkten Kontakt

„Es ist der erste Termin nach der langen Winterpause, sozusagen der Start in die Saison, und wurde immer sehr gut angenommen.“ Die Ronneburger Töpferin Kerstin Prozell spricht vom Tag der offenen Töpferei. Der Termin für diesen traditionellen Saisonauftakt war am zurückliegenden Wochenende, allerdings wie so vieles überschattet von der Corona-Krise.