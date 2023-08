Tonnen stehen in Gera in Flammen

Gera. In der Nacht zum Dienstag rückten Polizei und Feuerwehr aus, weil Wertstofftonnen brannten.

Mehrere Mülltonnen standen laut Polizeiangaben in der Greizer Straße in Gera in Flammen. In der Nacht zum Dienstag gegen 1 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr aus.

Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und löschten es. Insgesamt fünf Wertstofftonnen wurden beschädigt.

Zeugenhinweise nimmt die Geraer Polizei unter 0365/8290 entgegen.

