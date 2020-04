Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Topfgeflüster: Mitbringsel vom Spaziergang

Heute möchte ich sie wieder dazu überreden, die staatlich angeordnete „Auszeit“ mit einem Ausflug auf die heimischen Wiesen zu nutzen. Denn wussten Sie, was unsere heimischen „Unkrautwiesen“ so alles für eine gesunde Mahlzeit oder ein Getränk parat haben?

Einige Spaziergangs-Mitbringsel will ich Ihnen ans Herz legen. Unscheinbare Wiesenblüher eignen sich zum Beispiel für selbst gemachte Limonade, Tee, Honig, Salate, Kräuterbutter, Kräutersoßen, Dips, Kräuterfrischkäse und vieles mehr.

So kann man aus Klee und Löwenzahnblättern einen herrlichen erfrischenden Salat oder Smoothie herstellen, die Blüten für Tee oder Honig (richtigerweise Sirup) nutzen. Eines der berühmtesten Wildkräuter ist wohl der Bärlauch, dieser liebt es in schmackhaften Suppen, Salaten oder Pesto verarbeitet zu werden. Ein sehr unscheinbarer und vor allem eher unbeliebter Wildwuchs in heimischen Gärten oder am Wegesrand ist die Brennnessel. Deren Blätter eigenen sich hervorragend für Tee, Salate und Cremes. Aber die Brennnessel ist auch warm ein Hochgenuss. Sie kann ähnlich wie Spinat verarbeitet werden. Dazu die Brennnesselblätter mit einer klein geschnittenen Zwiebel und etwas Schinken in der Pfanne anschwitzen und mit Sahne ablöschen, anschließend mit Salz, Pfeffer, Zucker und Muskat würzen und schon heißt es Guten Appetit.

Ich hoffe, ich konnte Sie dazu animieren den nächsten Spaziergang etwas anders anzugehen. Für ausführliche Rezeptempfehlungen oder weitere Tipps, schreiben Sie mir eine E-Mail an topfgefluester@gmail.com

Ein sonniges Wochenende!