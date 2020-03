Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Topfschlagen

„Topfschlagen“ ist ein sehr beliebtes Spiel bei Kindergeburtstagen. Denn das spielerische „Blindsein“ hat etwas Reizvolles an sich. Einem Kind werden die Augen verbunden und in die Hand bekommt es einen Kochlöffel. Völlig blind muss es dann mit dem Kochlöffel einen Topf ertasten und suchen.

Hat das Kind den Topf gefunden, dann wartet unter ihm eine kleine Überraschung. Beim Spielen lässt sich gut beobachten, dass nicht nur das ertastende und „blinde“ Kind, sondern eigentlich alle Kinder sehr froh sind, wenn der Topf gefunden wurde und die Augenbinde wieder abgenommen werden kann.

Es ist doch irgendwie unheimlich, nichts sehen zu können. Gegenwärtig erfahren wir Menschen eine ähnliche Situation. In der Suche nach dem Topf, der das Leben unter sich birgt, erfahren wir zu dieser Zeit unsere Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit in unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens. Und so manch ein Mensch reagiert da vielleicht wie ein kleines Kind mit Ablehnung, wenn seine Augen verbunden werden.

Doch was kann diese Ablehnung überwinden? Was motiviert denjenigen selber Spieler zu werden? Dem einen hilft vielleicht eine Erfahrung im Leben und mehr Mut, dem anderen eine Bitte oder ein Zuspruch. Wiederum einem anderen hilft vielleicht eine Regel oder ein Gebot. Aber all dies sind letztlich nur Hilfen die eigene Blindheit wahrzunehmen. Im Spiel des Lebens braucht es, wie beim Topfschlagen, den ganz persönlichen eigenen Einsatz. Nur wer sich auf die Suche des Lebens macht, der wird am Ende den Topf finden und sich mit allen anderen freuen.