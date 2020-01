Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tourismusverband Vogtland spendet an Rückersdorfer

Der Tourismusverband Vogtland hat an einem Team-Wettbewerb auf der Internet-Plattform Outdooractive teilgenommen und 1000 Euro gewonnen.

Jeweils 500 Euro erhalten der Verein Karo mit Sitz in Plauen und der Verein We4Kids mit Sitz in Rückersdorf. Rolf Keil, Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbands, freue sich, dass zwei gemeinnützige Einrichtungen in der Region unterstützt werden können. Cornelia Hammer, Vereinsmitglied von We4Kids sagte bei der Übergabe, dass das Geld ohne Abzug für die Untersützung notleidender Familien und benachteiligter Kinder in der Region eingesetzt werde. Karo engagiert sich seit 1994 gegen Menschenrechtsverletzungen.