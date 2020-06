Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tourismusverband Vogtland zu Gast in Gera

Vergangene Woche besuchten Vertreter des Tourismusverbands Vogtland (TVV) die Stadt Gera. Stadtführer Alexander Jörk führte die Gäste durch die Otto-Dix-Stadt und vermittelte Wissenswertes. Höhepunkte der Tour waren unter anderem die Besichtigung des Theaters, der Spaziergang in Untermhaus, die Rundfahrt durch Heinrichsgrün sowie die Besichtigung des Hauses Schulenburg. Das Finale bildete dann die Weiterfahrt über den Tierpark, den Goldebau, den Reußpark und die Clara-Zetkin-Straße. Andreas Kraus, Geschäftsführer des TVV sagte, dass Gera in die Vermarktung der Region Vogtland bereits mit eingebunden ist. So wurde Gera unter anderem auf der Webseite des TVV und in der Vogtland App hinzugefügt oder beim Kulturweg der Vögte mit aufgenommen. Zudem gab es bereits Beiträge zu Gera in den Sozialen Medien des Tourismusverbandes. Demnächst soll eine Vermarktungsstrategie für Gera in der Region Vogtland entwickelt werden. Das Treffen bilde dafür den Grundstein.

Im Februar dieses Jahres hatte der Stadtrat den Beitritt der Stadt Gera zum Tourismusverband Vogtland beschlossen. Der TVV ist die Destinationsmanagement Organisation (DMO) für das thüringische und das sächsische Vogtland. Weiterhin wurde das Thema Kompetenzbeweise für die Thüringer Tourismus GmbH mit Unterstützung durch den TVV angegangen. Damit wurde eine Weiche für eine überregionale Vermarktung der Stadt Gera gestellt, die für eine bessere Sichtbarkeit regional und deutschlandweit sorgen soll. Von Seiten der Stadtverwaltung wird derzeit die Erarbeitung eines Tourismuskonzeptes vorbereitet, welches gemeinsam mit dem Arbeitskreis Tourismus, dem TVV und einer Agentur erarbeitet werden soll. Die Erstellung einer lokalen Tourismuskonzeption wird zu 75 Prozent vom Land Thüringen gefördert.