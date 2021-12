Traditionelles Konzert am 4. Advent in Gera

Gera. Cantabile lädt in Marienkirche

Alle Jahre wieder lädt die Chorvereinigung Cantabile zu ihrem traditionellen Weihnachtskonzert in die Marienkirche in Gera-Untermhaus ein. Am 19. Dezember, 16 Uhr, erklingen unter der Leitung von Lukas Gebelein und Florian Selle klassische und moderne Weihnachtslieder in gemütlicher und besinnlicher Atmosphäre, heißt es in der Ankündigung.

Die drei Chöre freuen sich sehr, trotz der Pandemie-Bedingungen zum Zuhören und Innehalten einladen zu dürfen. Es gelten 2G beziehungsweise 2G+-Regeln und die Maskenpflicht. Die Besucherzahl ist begrenzt.

Für alle, die unser Konzert nicht besuchen können,werden wir noch vor Weihnachten eine Aufzeichnung auf unseren neuen YouTubeKanal stellen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.