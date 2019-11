Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tränen am Telefon: Wie Heike Drechsler den Mauerfall erlebte

Die junge Mutter stürzte sich nach einer Babypause in ihr Comeback und fand nach zwei Olympiasiegen ihren Platz im neuen Deutschland.

Am Abend des Mauerfalls war die Ausnahme-Athletin zu Hause, hielt ihren neun Tage alten Sohn auf dem Arm. Im Fernsehen sah die damals 24-Jährige, wie die Grenzübergänge von immer mehr Menschen geflutet wurden, die Mauer fiel. „Meine beste Freundin rief an, sie war vier Jahre vorher in den Westen gegangen. Wir haben beide am Telefon geheult“, erinnert sich Drechsler.

Drechsler, die schon als Kind den Vater verloren hatte, antwortete auf die große Ungewissheit der Wendezeit, die auch sie erfasste, mit Sport und starken Leistungen. Schon 1990 stand sie wieder in der Bestenliste, holte bei der EM in Split Gold im Weitsprung und Silber über 200 m. „Ich hatte in der Familie optimale Bedingungen“, erinnert sich Drechsler, der Schwiegervater trainierte sie, die Schwiegermutter half bei der Babybetreuung.

Ein Jahr später dann der große Auftritt bei den Olympischen Spielen in Barcelona. „Ich wollte unbedingt gewinnen, vielleicht war es auch etwas Trotz“, erklärt Drechsler. Mit 7,14 m holte sie Gold und hörte vom Siegerpodest der Hymne. Sie dachte an ihr Team und später auch: „Jetzt hast du etwas ganz Großes geschafft. Jetzt bist du gesamtdeutsche Olympiasiegerin.“

Nach vielem Auf und Ab mit dem Verzicht auf Olympia in Atlanta startete Drechsler bei den Sommerspielen in Sydney im Jahr 2000 mit 35 Jahren einen weiteren Versuch und sollte 17 Jahre nach ihrem ersten WM-Sieg noch einmal ganz oben stehen. Im gleichen Jahr wurde sie zu Deutschlands Sportlerin des Jahres gewählt. „Ich hatte das Gefühl, angekommen zu sein“, sagt die Thüringerin aus Gera.