Gera. Die Frau schildert in einem Prozess um sexuellen Missbrauch, was sie als 13-Jährige in der Messi-Wohnung des Angeklagten in Gera erlebte.

Tränen im Gericht: Wie eine junge Frau in die Fänge eines Geraers geriet

„Ich war jung und naiv und konnte nicht einschätzen, was für Menschen im Internet unterwegs sind“, sagt eine heute 20 Jahre alte Abiturientin aus Hof. Sie berichtet im Landgericht Gera unter Tränen, was ihr vor sieben Jahren in Gera widerfahren war. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein 55-Jähriger, der im Selbstmitleid zerfließt.

Ausgangspunkt: Eine Chatfreundschaft bei ICQ Das Mädchen hatte sich beim ICQ-Chat angemeldet und mit einem 18 Jahre alten Justin geschrieben. Sie habe damals Probleme mit ihren Eltern gehabt und sei bei ihm auf viel Verständnis gestoßen. Was sie nicht wusste: Hinter dem Profil steckte ein viel älterer Mann aus Gera, der sexuelle Absichten verfolgte. Der habe mit der Zeit auch gegen ihre Eltern gehetzt. Als sie den Entschluss fasste, von Zuhause abzuhauen, bot er sich als Helfer an. Zwischenzeitlich gestand er ihr, schon 38 Jahre alt zu sein. „Doch als er mich abholte, sah er noch älter aus“, sagt die Zeugin. Schon auf der Fahrt habe er sie berührt. In Gera erschrank die Frau das zweite Mal. „Er hatte eine Messi-Wohnung mit zehn Katzen, überall lag Müll, man konnte kaum durchlaufen“, berichtet die Zeugin. Im Bett habe er sie im Schritt berührt. „Das geht mir noch heute nahe, ich war vier Jahre lang in Behandlung“, sagt die Schülerin, die sich am Tag darauf wieder zu ihren Eltern bringen ließ. „Ich sollte seinen Namen nicht erwähnen und sagen, ich sei in einer WG in München gewesen.“ Revision beim Bundesgerichtshof teilweise erfolgreich Der Angeklagte schüttelt den Kopf, will aber ohne seinen zweiten Anwalt, der fehlte, nichts sagen. Wegen der Delikte stand er schon einmal vorm Landgericht Gera, das ihn zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilte. Doch der Bundesgerichtshof hob das Urteil zum Teil auf. „168 Tage saß ich zu Unrecht im Knast“, sagt der Mann, der auch wegen des Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Materials belangt wird. Der Vorsitzende Richter Harald Tscherner rechnet vor, dass ein Geständnis, falls er sich etwas vorzuwerfen habe, zu einer milderen Strafe führe. „Mit Selbstmitleid kommen sie nicht weiter. Wir sind kein Streichelzoo, hier stehen schwere Straftaten im Raum“, sagt der Chef der neunten Strafkammer, der zwei weiteren Opfern die Aussage vor Gericht ersparen wollte. Mit Schutzmaske aus Angst vor Coronavirus im Gericht erschienen Eine Verlegung des Prozesses wegen der Corona-Angst des Angeklagten hatte der Vorsitzende abgelehnt. Der Angeklagte erschien mit Schutzmaske, legte diese aber ab, nachdem ihm der Richter erläutert hatte, dass ihn diese im Fall des Falles nicht vor dem Virus bewahre. Beim ersten Prozess hatte der inzwischen im Landkreis Greiz lebende Mann behauptet, er habe Betrüger im Internet überführen wollen. Dem Mädchen aus Hof habe er lediglich den Knopf der Hose aufgemacht, damit sie Angst bekomme und wieder nach Hause wolle. Der Prozess geht am 17. März weiter.