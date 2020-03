Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Transporter um mehr als vier Tonnen überladen – Polizei stoppt 26-Jährigen auf der A4

Einen um mehr als vier Tonnen überladenen Transporter hat die Autobahnpolizei am Dienstag auf der Autobahn 4 bei Gera aus dem Verkehr gezogen. Der 26 Jahre alte Fahrer des Transporters war einer Streife aufgefallen, als er in der Nacht mit seiner schweren Fracht in Richtung Hermsdorfer Kreuz unterwegs war, wie die Polizei mitteilte.

Das Fahrzeug wurde in Gera auf die Waage gestellt. Ergebnis: Statt der zulässigen 3,5 Tonnen wog der Transporter insgesamt 7,72 Tonnen.

Der Fahrer musste vor Ort 500 Euro zahlen, zudem musste ein Teil der Ladung auf andere Fahrzeuge umgeladen werden.

