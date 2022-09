Trauer um Richard Hahnemann in Gera

Gera. Ehrenvorsitzender des Blinden- und Sehbehinderten Verbandes in Gera verstorben

Mit Betroffenheit erfuhren die Mitglieder der Kreisorganisation Gera des Blinden- und Sehbehinderten Verbandes vom Tod des Ehrenvorsitzenden Richard Hahnemann. Er war nach kurzer Krankheit am 15. September im Alter von 85 Jahren verstorben.

Richard Hahnemann war ein Urgestein der Blindenselbsthilfe in Gera und darüber hinaus. 1936 in Bürgel geboren verlor er als Kind sein Augenlicht beim Spielen mit einer Handgranate. Er arbeitete als Telefonist bis 1978 beim Kraftverkehr Jena. Schon 1957 begann er seine aktive Arbeit als Mitglied im Blinden- und Sehschwachen Verband der DDR. Er wurde Vorsitzender der Kreisorganisation Jena des Blinden und Sehschwachenverbandes der DDR. 1978 wurde er Sekretär des Bezirksvorstandes Gera des Verbandes, später Vorsitzender. 1990 gehörte er dem Gründungsausschuss des BSVT an, und in der Gründungsversammlung des BSVT am 27.10.1990 wurde er in der konstituierenden Sitzung des ersten Landesvorstandes zum Landesgeschäftsführer berufen. 1998 wurde er stellvertretender Landesvorsitzender. 2001 erhielt er das Bundesverdienstkreuz für seine beispielhaften Leistungen. 2006 kandidierte er nicht mehr für den Landesvorstand. Für sein unermüdliches Engagement in der blinden Selbsthilfe wurde er im gleichen Jahr zum Ehrenvorsitzenden des BSVT ernannt. Bis 2009 war er auch im Kreisvorstand der KO Gera tätig. Durch seine langjährige Erfahrung und kluge, ausgleichende Art war er in der Organisation eine starke Säule der Verbandsarbeit. „Auch nach seinem Ausscheiden stand er dem Verband jederzeit mit Rat und Tat zur Seite,“ sagt Vorsitzender Matthias Schiedek. Sein 85. Geburtstag 2021 wurde mit den Wünschen für noch viele schöne Jahre an der Seite seiner Frau begleitet. Leider war ihm nur noch ein knappes Jahr vergönnt. Er wird allen, die ihn kennen, nicht nur durch seine Arbeit im Ehrenamt, sondern auch als starker Mensch, der trotz seinen Handicaps anderen immer mit Rat und Tat zur Seite stand, in Erinnerung bleiben.