Trauerbeflaggung in Gera im Gedenken an Corona-Tote

Gera/Greiz. Beteiligung am bundesweiten Erinnern am Sonntag. Geraer Kirche plant eigenes Gedenken im Herbst.

153 Menschen in Gera, 166 im Landkreis Greiz – das waren bis Freitag die gemeldeten Zahlen der Verstorbenen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Auch ihrer wird am Sonntag gedacht. Bundesweit wird dann zum Gedenken und Innehalten für die Corona-Opfer aufgerufen. In Gera und im Landkreis wird es Trauerbeflaggung am Sonntag geben. Außerdem gilt auch hier der Aufruf, eine Kerze als Zeichen des Gedenkens ins Fenster zu stellen. Eine gesonderte Veranstaltung der Geraer Kirchen werde es am Sonntag nicht geben. „Wir haben das diskutiert und wollen dazu im Herbst etwas anbieten, wenn man sich hoffentlich wieder mehr bewegen kann“, sagt Superintendent Hendrik Mattenklodt und verweist auf die Übertragung des Gedenkgottesdienstes im Fernsehen bei ARD und ZDF.