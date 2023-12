Brauchtum Treffen am Weihnachtsbaum in Linda

Linda Zwei Vereine des Ortes im Landkreis Greiz haben dazu eingeladen

Ein rundherum gelungenes Stelldichein für Groß und Klein war das Tannenbaumstellen am Sonnabend in Linda. Dazu hatten der Feuerwehr- und Dorfverein Linda und der Sportverein gemeinsam eingeladen. Die traditionelle Veranstaltung in der Ortsmitte vor dem alten Gemeindehaus habe regen Anklang gefunden.

Mit Roster, Glühwein und allerlei Leckereien wurde die Adventszeit stimmungsvoll eingeleitet und Väterchen Frost erfolgreich getrotzt. Der Weihnachtsmann verbreitete den ersten Adventszauber und versüßte den kleinen Besuchern den frühen Abend.

Der Feuerwehr- und Dorfverein ist noch jung. Er war am 15. Mai 2023 gegründet worden und will sich um das Wohl der Freiwilligen Feuerwehr sowie des dörflichen Zusammenlebens kümmern.