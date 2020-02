Baustelle des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal in der Straße des Friedens Höhe Dahliengarten in Gera, wo es am Wochenende einen Wasserrohrbruch gab

Gera. Geborstene Trinkwasserleitung in der Straße des Frieden in Gera repariert.

Trinkwasserleitung in Gera repariert

Seit Sonntagmorgen waren Mitarbeiter des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal (ZVME) in der Straße des Friedens in Höhe Dahliengarten im Einsatz, um einen Rohrbruch an der Trinkwasserleitung zu beheben. 2500 Kubikmeter Wasser seien ausgelaufen.

Am Montag wurde gegen 15 Uhr die Reparatur durch Austausch von neun Meter Leitung mit einem Durchmesser von 50 Zentimeter abgeschlossen. Seitdem lief die Inbetriebnahme. Die volle Versorgung war etwa 16 Uhr wieder hergestellt. Am Dienstag soll der restliche kaputte Straßenbelag entfernt und die Baugrube verfüllt werden. „Der provisorischen Deckenschluss ist Mittwoch geplant“, teilte Heiner Fritzsche vom ZVME auf Nachfrage mit. „Wenn ab etwa März wieder Asphalt lieferbar ist, erfolgt der endgültige Deckenschluss.“ Ursache für das Leck war ein Längsriss von etwa zwei Meter. Materialermüdung wurde vermutet. Das Gussrohr ist etwa 80 Jahre alt. Um den Schaden zu finden, mussten etwa 130 Kubikmeter Erdreich, Straßenaufbau und Straßenbelag entfernt werden. Zu Engpässen in der Versorgung kam es in der Wohnanlage Martinshöhe und im Tierpark. Dort wurden Wasserwagen aufgestellt. In höher gelegenen Etagen im Bereich der Schiller- und Körnerstraße gab es Druckverlust oder Versorgungsausfall. Die Spezialisten haben auch während des Sturmtiefs Sabine gearbeitet.