Trotz Empörung beschlossen: Geras Haushalt für 2021

Die Stadt Gera hat einen Haushalt, der nicht genehmigt werden muss. Überraschend wurde er am Donnerstagabend mit 26 Stimmen von CDU, AfD, Bürgerschaft, Für Gera und Die Liberalen beschlossen. Acht Gegenstimmen kamen von Linken, Grünen und SPD bei vier Enthaltungen. Empörung löste die Überrumpelung der CDU aus. Per Geschäftsordnungsantrag hatte sie die Abstimmung eingeleitet.

Ursprünglich sollte der Haushalt am 3. Dezember nach einer zweiten Ausschussrunde beschlossen werden. Das war zuvor von den Fraktionschefs vereinbart worden. Die SPD-Fraktion hatte Donnerstag die Beratung auf die Tagesordnung gebracht, um auch zu kritisieren, dass der Haushalt nur deshalb ausgeglichen sei, weil wiederholt Mittel aus der Rücklage genommen werden, diesmal 7,85 Millionen Euro. Das kritisierte auch Ulrich Porst (Bürgerschaft). „Außerdem investieren wir weniger als wir abschreiben. Wir fahren auf Verschleiß“, mahnte Heiner Fritzsche (SPD).

Finanzdezernent unterstellt der SPD geplante Abstimmung

„Ich gehe davon aus, dass es die Intention der SPD ist, heute zu beschließen“, hatte Finanzdezernent Kurt Dannenberg (CDU) unterstellt, noch bevor Harald Frank für die AfD-Fraktion signalisierte, keine Fragen zum Entwurf zu haben und Jana Höfer (CDU) die Abstimmung beantragte, „weil nicht klar ist, ob wir uns im Dezember sehen“. Als der Finanzdezernent davon sprach, dass die „Dynamik für mich überraschend“ ist, lachte die Linksfraktion. Zuvor hatte er nämlich erklärt, dass er eine Bedarfszuweisung nicht ausschließen kann, wenn Mitte November die Steuerschätzung niedriger ausfalle. die Folge wäre, dass der Haushalt genehmigt werden müsste und damit Zeitverzug entsteht.

Norbert Hein, Fraktionschef Die Liberalen, vertrat die Grundthese, dass ein beschlossener Haushalt ohne genehmigungspflichtige Bestandteile einer ist, „auch wenn er Herausforderungen enthält“. Sandra Raatz, Fraktionschefin Für Gera, rügte die CDU für ihre „nicht feine englische Art“, meinte aber, dass ein genehmigungsfreier Haushalt das höhere Ziel sei.

Die „unerträglichen Absprachen“ kritisierte Linken-Fraktionschef Andras Schubert. Zuvor hatte Michael Gerstenberger (Linke) Probleme beim Personal, der Realisierung geplanter Investitionen und bei den Sozialausgaben offenbart. „Sie haben uns vorgeführt“, sagte Daniel Reinhardt (Linke) an die Adresse der „national-konservativen Mehrheit“, wie er es nannte. SPD-Fraktionsvorsitzende Monika Hofmann stellte in einer persönlichen Erklärung „sämtliche Fraktionsvorsitzenden-Vereinbarungen in Frage“ und Fraktionskollege Tilo Wetzel sprach von einem „absoluten Tiefpunkt dieser Stadt, weil das wesentlichste Dokument einfach durchgepeitscht wird“.