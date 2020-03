Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trotz gesprengter Automaten gutes Jahr für Commerzbank Gera

Es war „einschneidend und hat uns lange beschäftigt“, sagt Torsten Schmidt. Genau ein Jahr ist die Sprengung zweier Geldautomaten in der Geraer Commerzbankfiliale her. Klar, dass das Thema beim Rückblick auf das Bankjahr 2019 nicht fehlt. „Inzwischen läuft alles wieder und wir haben ein neues Sicherheitskonzept, auf das ich nachvollziehbarerweise nicht näher eingehe“, sagt Schmidt, Leiter des Privatkundenbereichs der Commerzbank in Gera und Hermsdorf.

Trotzdem blickt man im Jahr 2020, in dem die Bank 150, der Geraer Standort 30 Jahre alt wird, auf ein gutes Geschäftsjahr 2019 zurück. In seinem Bereich sei das Geschäftsvolumen um 8,1 Prozent auf 306 Millionen Euro gestiegen. Netto 410 neue Kunden und 500 neue Konten habe die Bank trotz Niedrigzinsphase verbuchen können, habe im Privatkundenbereich – bereinigt um inaktive Konten – nunmehr 20.500 Kunden. Online-Banking auf dem Smartphone gewinnt an Bedeutung „Ein großes Thema bleibt die Digitalisierung“, sagt Schmidt. Von den 56 Prozent Bankkunden, die Online-Banking nutzen, taten dies Ende 2019 etwa 70 Prozent mit dem Smartphone. „Bis 2023 sollen mit unserer App sämtliche Produkte auf dem Handy abschließbar sein“, sagt Schmidt, betont aber, dass die Filialen bleiben, die persönliche Beratung für ihn nach wie vor der bessere Weg sei und auch von den Kunden geschätzt werde. Auch von Unternehmen, ergänzt Bernd Krekel, der im Ostthüringer Raum den Unternehmerkundenbereich bis 15 Millionen Euro Jahresumsatz verantwortet. Über 9000 sind das, rund 300 seien 2019 dazugekommen. Während im Privatkundenbereich nach wie vor kostenlose Girokonto-Modelle angeboten würden, seien im Unternehmerkundenbereich bei größeren Guthaben die Guthabenkosten inzwischen ein Thema. Hier wie da versuche man, alternative Anlageformen anzubieten, wobei Wertpapiere als Bestandteil nicht automatisch hohes Risiko bedeuten würden. Niedrige Zinsen kurbelten auf der anderen Seite auch 2019 das Kreditgeschäft der Commerzbank an. An Privatkunden wurden neue Kredite in Höhe von 8,2 Millionen Euro allein in der Baufinanzierung neu ausgereicht. Auch Konsumentenkredite seien um fünf Prozent gestiegen. Auch im Unternehmerkundenbereich sei das Finanzierungsgeschäft gewachsen, 16 Millionen Euro an neuen Krediten wurden 2019 ausgereicht, auch hier ein Schwerpunkt: Immobilienfinanzierung.