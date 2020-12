Gera/Greiz. Sowohl im Landkreis als auch in Gera gab es laut der Übersicht des RKI in den vergangenen sieben Tagen jeweils einen weiteren Todesfall.

Über 1000 Corona-Fälle seit dem Frühjahr in Gera

1004 Menschen in Gera sind nach den Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI) seit Beginn der Corona-Krise positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Wochenende wurde die 1000-er Marke überschritten. Der Inzidenzwert auf Basis der Coronafälle der letzten sieben Tage hochgerechnet auf 100.000 Einwohner lag am Sonntag laut RKI bei 162,1. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.