Über 500 Stuckelemente an Geraer Eckhaus

Hinter den neuen Schallschutzfenstern aus Holz bleibt der Lärm der Kreuzung Leipziger Straße / Clara-Zetkin-Straße draußen. Der Einblick in das Baugeschehen in diesem Denkmal ist damit ebenfalls verwehrt. Auch wenn Leser Klaus Rosenkranz keine Baufortschritte erkennen kann. Es gibt sie.

Im Innenausbau sind die Geraer Bauherren gut voran gekommen

Das Denkmal Clara-Zetkin-Straße 20 in Gera. Foto: Sylvia Eigenrauch

Das bestätigen die beiden Bauherren Thomas Laubert und Albrecht Sieber bei einem Besuch auf der Baustelle. Die Elektroinstallation ist fertig und funktioniert, die Sanitärinstallation ist abgeschlossen. Die Gasbrennwerttherme wurde im Keller installiert und beheizt das Haus. Solarthermie ist auf dem Dach montiert. Dass die Wärme im Haus bleibt, sind die alten Außenwände von innen gedämmt, die Laibungen der Fenster eingeschlossen. Auch der Innenputz auf Kalkbasis ist an den Wänden. „Wir haben schon viele Häkchen gemacht“, erzählt Albrecht Sieber.

„Wir freuen uns über die Nachfrage. Es ist schön, wenn die Geraer Anteil nehmen. Qualität bedeutet für uns nicht, dass alles schnell gehen muss“, sagt Thomas Laubert. Er hatte mit dem gleichaltrigen Albrecht Sieber vor zwei Jahren die Posthumus GbR gegründet, um das 1877 bis 1879 errichtete Eckhaus nach zehn Jahren Leerstand zu sanieren. Es ist das erste Sanierungsobjekt, das die beiden 36-jährigen Geraer gemeinsam anpacken. Rund 1,2 Millionen Euro investieren sie hier und werden dabei mit Städtebaufördermitteln unterstützt. „Unser Limit steht noch“, sagt Architekt Laubert.

Der Fassadenschmuck versteckt sich noch

Ein ersetztes Fassadenelement. Foto: Sylvia Eigenrauch

Das Typische für das zur Bauzeit erste Eckhaus an dieser Kreuzung ist die reich verzierte Fassade. Über 500 Stuckteile haben die Bauherren gezählt. Viele ersetzt Thomas Laubert, gelernter Stuckateur, selbst. Aus Resten entwickelte er die Formen. Die dem Regenwasser ausgesetzten Simse fertigt er aus Beton, die an die Fassade angehängten Masken, Ranken und Äpfel aus Gips. „Als wir 2018 mit dem Bauen begannen, haben wir gedacht, dass wir mit der Fassade schneller fertig werden“, erinnert er sich. Bis auf das Erdgeschoss ist der Schmuck der Nordfassade zur Clara-Zetkin-Straße hinter der Plane fertig. Dort sind auch die beiden lebensgroßen, neoklassizistischen Figuren zwischen Bogenfenstern auszumachen. Die mit Kalk geputzten Flächen in diesem Bereich sollen einen rötlichen Anstrich wie zur Entstehungszeit erhalten. Ansonsten wird homogen in hellem Ton gestrichen. „Durch die Schattenwirkung werden die Schmuckelemente plastisch“, sagt Laubert.

Bevor die Nordfassade vollendet werden kann, muss es durchgehend Temperaturen von mindestens 8 Grad Celsius haben. Für die Arbeiten an der Westfassade zur Leipziger Straße kalkulieren die Bauherren mit vier Monaten.

Holzfußboden aus Platten ist Idee des Geraer Architekten

Die Bauherren Thomas Laubert (von links) und Albrecht Sieber mit Zimmerermeister René Räder, der hier für den Fußboden Holzplatten mit Abmaßen von 2,05 mal 5,10 Meter verlegt. Foto: Sylvia Eigenrauch

In den beiden Obergeschossen werden Holzfußböden verlegt. Während die beiden unteren Etagen Geschäftsräumen vorbehalten bleiben sollen, werden hier drei Wohnungen entstehen. Eine über zwei Etagen mit einer Wendeltreppe. „Mit dem Holzboden bekommen die Bewohner das Gefühl für einen Altbau vermittelt“, denkt Thomas Laubert. Auch die 3,20 Meter hohen Räume und aufgearbeitete, zweiflügelige Holztüren sowie Stahlradiatoren mit Rippen tragen ihren Teil dazu bei. 2,05 mal 5,10 Meter große Drei-Schicht-Platten aus Fichte verlegt die Zimmerei Räder als Fußboden. Sie sind ein zeitgemäßer Ersatz für die alten Dielen. „Es gab keinen, der gesagt hat, das kann man machen“, erzählt der Architekt. So testet er hier gemeinsam mit den Handwerkern einen neuen Fußbodenaufbau. Vielleicht für künftige Bauvorhaben.