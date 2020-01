Neben dem Feuerwerk erhellte auch das Blaulicht ein ums andere Mal die Silvesternacht in Gera.

Gera. 17 Brandeinsätze und etwa 60 Rettungseinsätze beschäftigen die haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrleute zum Jahreswechsel in Gera.

Über 70 Einsätze an Silvester für Feuerwehr Gera

Von einem „klassischen Silvester“ sprach am Donnerstag Göran Kugel von der Geraer Feuerwehr mit Blick auf das Einsatzgeschehen in Gera in der Nacht des Jahreswechsels.

17 Brandeinsätze und etwa 60 Rettungseinsätze hätten die Kollegen von der Berufsfeuerwehr und den 11 freiwilligen Wehren in der Stadt beschäftigt. Allerdings keine dramatischeren Vorfälle, wie etwa am Milchhof zum Jahreswechsel vor vier Jahren. Zu den Rettungseinsätzen hätte auch wieder die verhängnisvolle Mischung von Alkohol und Böllern beigetragen.

Ein Brandeinsatz, von dem ein Foto im Internet die Runde machte, führte die Einsatzkräfte nach Scheubengrobsdorf, wo unmittelbar am Sportlerheim des TSV Westvororte eine Hecke in Flammen stand. Am Vereinshaus entstand glücklicherweise kein Schaden, wie TSV-Chef Michael Pannach auf Nachfrage erklärte.

Hier wie auch an den anderen Einsatzorten galt den Kräften der Feuerwehr der Dank. Auch in der Silvesterbilanz der Feuerwehr Gera wird allen Helfern für ihre Einsatzbereitschaft gedankt. Und versprochen: „Wir sorgen auch in 2020 für eure Sicherheit.“