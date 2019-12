Über den Dächer Geras das neue Jahr begrüßen

Die letzten Tag des Jahres allein zu feiern, ist keine gute Idee. Schnell bläst man Trübsal, zappt sich von einem Sender zum nächsten. Warum nicht Freunde einladen, gemeinsam Bleigießen, sein Glück bei Brettspielen versuchen oder das Tanzbein schwingen. Wir haben uns umgehört, wo es in Gera noch Karten für Silvesterpartys in der Stadt gibt.

Kultur- und Kongresszentrum

Erstmals wird im größten Haus der Stadt klein gefeiert. Der Saal bleibt zu, nur das Foyer öffnet die Türen. „Es ist ein neues Konzept. Wir wollen schauen, wie es von den Leuten angenommen wird“, sagt Ines Wartenberg, Fachgebietsleiterin Veranstaltung/Märkte der Stadt. Der Eintritt ist ohne Essen. Dennoch kümmere sich die hauseigene Gastronomie um das Wohl der Gäste. Um Mitternacht werden sie zu einem Glas Sekt sowie einer süßen Überraschung eingeladen. DJ ZR legt auf und bietet Hits von den 70er- bis 90er-Jahren. Los geht die Feier um 21 Uhr und endet um 3 Uhr morgens. Es gibt noch Restkarten in der Gera-Information, Markt 1a, unter Telefon 0365 /8381111.

Clubzentrum Comma

Toll dekoriert lädt das Clubzentrum Comma am 31. Dezember in die Heinrichstraße 47 ein. Das verspricht Sven Arnold, einer der beiden Inhaber von Restaurant und Bar. Im Saal wollen DJ Ralph & DJ Wy für Stimmung sorgen. Im Club heizen Towarischtsch & Schmütz Müsic ein. Platzkarten sind schon weg, aber noch etwa 80 Laufkarten zu haben. Diese können in der Gera-Information erworben werden. Der Einlass ins Comma erfolgt um 18 Uhr. Das Partyende ist 4 Uhr geplant.

Schloss Osterstein

„Seit zehn Jahren feiern wir wieder Silvester im Panoramacafé auf Schloss Osterstein“, freut sich Tobias Meißner von AT-Events. „Von dort aus gibt es um Mitternacht keinen schöneren Ausblick auf die leuchtende Stadt, um das neue Jahr zu begrüßen.“ DJ Unity aus Gera legt auf. Einlass ist 21 Uhr, Ende der Feier um 4 Uhr. Nur noch wenige Karten hält die Gera-Information vor. Eine Abendkasse wird es nicht geben.

Barclays am Puschkinplatz

Am letzten Tag des Jahres heißt es im Barclays am Puschkinplatz all-inclusive. Mit dem Eintritt sind Snacks und alle Getränke bezahlt. „Die Leute benötigen nur Taschen- und Zigarettengeld“, scherzt Barchef Marc Heinrich. „Seit 2009 feiern wir hier Silvester und immer ist die Bar voll“, ergänzt er. Einlass ist um 21 Uhr und um 4 Uhr Schluss. Neun Mitarbeiter sorgen an diesem Abend für einen reibungslosen Ablauf. Karten können noch an der Abendkasse und zu den Öffnungszeiten von Barclays gekauft werden. Marc Heinrich blickt schon auf die Feier 2020. „Silvester wird dann ein Motto haben.“

Seven Club am Hauptbahnhof

Einer der international gefragtesten DJ kommt in den Seven Club: Mathias Kaden. Er ist in Gera aufgewachsen. Mit von der Party sind die Geraer DJs Max Nippert, Tom Judge, Sascha Marea und Sebastian S. Hip-Hop kommt von Oliver Goldt aus Halle. Einlass ist ab 18 Jahre. Ab 23.59 Uhr gibt es etwas auf die Ohren und das bis 7 Uhr am Neujahrstag. Karten sind vor Ort zu erwerben.

Volkshaus in Zwötzen

Ausverkauft ist das Volkshaus Zwötzen und das seit drei Wochen. Eine Nachfrage sei auch am Veranstaltungstag zwecklos, betont Jeannette Radziej, Vorsitzende des Stadtverbandes der Amateurkünstler Gera. „Weil sich die Gäste in unserem Haus wohlfühlen, gab es schon im Januar 2019 die ersten Vorbestellungen für Silvester.“ Etwa 200 Partygänger werden am Dienstag erwartet. Zentromer, eine Band aus Altenburg, spielt. „Sie war schon öfters bei uns“, so Jeannette Radziej.