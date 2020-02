Über kniffligen Physikaufgaben in Gera gebrütet

Man konnte die Köpfe rauchen sehen. In der Aula des Osterlandgymnasiums Gera brüteten 35 Schüler über kniffligen Aufgaben. Die Teilnehmer der Regionalklausur der 29. Thüringer Physikolympiade aus Gera, dem Landkreis Greiz, dem Altenburger Land und dem Raum Zeulenroda-Triebes hatten die Zeit im Nacken. Die zuvor an den einzelnen Schulen ermittelten besten Nachwuchsphysiker der Klassenstufen 7 bis 12 hatten harte Nüsse zu knacken.

Anspruchsniveau liegt über dem von Klassenarbeiten

Wolfgang Beer, der hier die Ausrichtung der Olympiade seit 1999 organisiert, sprach von anspruchsvollen Aufgaben, die das Gremium ausgetüftelt hatte. „Das ist eine ganz andere Aufgabenkultur als im Unterricht oder bei Klassenarbeiten. Hier muss man die Fähigkeit haben, komplexe Phänomene miteinander zu kombinieren, da muss die Denkleistung über das in der Schule Gelernte hinausreichen“, sagte er. Jeder Schüler hatte nur mit Taschenrechner und Tafelwerk bewaffnet, vier Aufgaben zu lösen, etwa zu Hebelgesetzen, Wurfproblematiken, Elektrizitätslehre, Geschossgeschwindigkeiten oder zur Anwendung thermodynamischer Gesetze. Handys waren als Hilfsmittel verboten.

„Ich habe alle Aufgaben so gut erledigt, wie ich konnte. Sie waren gar nicht so schwer“, ließ sich Schüler Josua Rohleder nach der Klausur entlocken. Der 14-Jährige sah die Teilnahme als Test der eigenen Fähigkeiten „just for fun“. Der Siebentklässler Max Grünelt hatte sich zwei Wochen lang auf die Teilnahme mit extra Üben vorbereitet. „Bei einigen Aufgaben musste man ganz schön überlegen“, meinte er. Selbst Teilnehmer, für die es nicht die erste Olympiade war, hatten Respekt vor der Herausforderung. Wie Isabel Gleißner aus Klasse 11. „Ich fand es recht schwierig. Manche Teilaufgabe habe ich nicht lösen können“, verriet sie. Unmittelbar vor dem Abitur stehend, wollte auch Tom Roth wissen wo er steht. „Ich habe ein gutes Gefühl, auch wenn es teils sehr anspruchsvoll war“, sagte er im Anschluss. „Die Aufgaben sind jedesmal knifflig. Auswendiglernen hilft einem da nicht viel“, fand Mira Chalupka. Sie hoffte, dass ihr die guten Ideen, die sie während des Schreibens hatte, ein Weiterkommen bescheren. Einfach dagegen fand der 16-jährige Kevin Phan eine der Aufgaben. Bei einer anderen habe er aber wiederum nur raten können. „Man muss schon Spaß an der Sache haben“, war er trotzdem guter Dinge.

Immer mehr Mädchen unter den Teilnehmern

2020 nahmen im Vergleich zum Vorjahr etwas weniger Schüler an der Thüringer Physikolympiade teil. „Allerdings machen immer mehr Mädchen mit“, freute sich Physiklehrer Wolfgang Beer über diese Tendenz. Großes Lob verteilte er an seine 15 Kollegen, die sich aus freien Stücken für Korrekturen bereit erklärt hatten. Auch wenn die Plätze 1 bis 3 je Klassenstufe sofort im Anschluss feststehen, die Aussendung zum Landesausscheid nach Ilmenau entscheidet sich erst in den kommenden Tagen, wenn in Jena die Ergebnisse aus dem ganzen Freistaat ausgezählt sind. Die im Osterlandgymnasium über den Aufgaben schwitzenden Schüler aus Gera, Greiz, Weida, Zeulenroda, Altenburg, Schmölln und Meuselwitz müssen also noch etwas Geduld haben, was ihr Abschneiden in dieser Runde anbelangt.