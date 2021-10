Übungsmarathon für Liebschwitzer Feuerwehr

Gera. Das waren die Übungsszenarien am Wochenende

Ein Zimmerbrand mit mehreren Vermissten im Volkshaus Zwötzen, eine Explosion in einer Werkstatt in Taubenpreskeln, ein Motorradunfall im Wipsetal und ein Wohnungsbrand in Kaimberg – ein einsatzreiches Wochenende liegt hinter der Freiwilligen Feuerwehr Gera-Liebschwitz. Zum Glück waren es nur Übungsszenarien, die sich zum Ausbildungslager der Wehr am Wochenende ballten.

Vor und zwischen den Übungen gab es theoretische und praktische Ausbildungseinheiten. Bei letzteren wurde auf dem Gelände der Feuerwehr in Liebschwitz das Wissen zur Ersten Hilfe und Rettungsmöglichkeiten bei der technischen Hilfeleistung erneuert. Bei der Übung in Kaimberg wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Thränitz alarmiert.

Zuletzt wurden die Einsatzkräfte aus Liebschwitz noch nach Gera-Cretzschwitz alarmiert, gemeinsam mit dem Katastrophenschutzzug II, dem auch Mitglieder der Feuerwehren Langenberg, Dorna und Thränitz angehören. Zudem wurde die örtlich zuständige Feuerwehr Gera-Söllmnitz alarmiert. Hier wurde ein Brand einer Lagerhalle angenommen, bei dem die Herausforderung in der Wasserversorgung bestand und in der Rettung der vermissten Mitarbeiter. Neben den teilnehmenden Einsatzkräften und Helfern bedankt sich die Liebschwitzer Wehr bei allen, die Übungsobjekte zur Verfügung gestellt haben.