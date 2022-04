Übungsräume der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Bab Köstritz können besser genutzt werden

Jörg Henze, Leiter der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (TLFKS) in einem der Übungsräume.

Bad Köstritz. Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Bad Köstritz wird erweitert

Am Mittwoch führte Jörg Henze, der Leiter der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule (TLFKS), Landes-SPD-Politiker durch das Gelände der Einrichtung. Unter anderem konnte der bauliche Fortschritt der Fahrzeughalle und des Übungsgebäudes sowie die moderne Tunnelschutz- und Atemübungsanlage besichtigt werden. Eine Machbarkeitsstudie ergab, dass alle nötigen Modernisierungsmaßnahmen möglich seien. Das Thüringer Innenministerium rechnet mit einem Investitionsbedarf von rund 70 Millionen Euro. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) erklärt, dass die Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen ist. Im Zuge der Umsetzung des Projekts TLFKS 2.0 wurden bereits einige Investitionen getätigt.

Weniger Lehrgangsplätze

Zur Gewährleistung des Brand- und Zivilschutzes ist nicht nur eine räumliche und technische Erweiterung nötig, sondern auch die personelle Ausstattung. Durch die Sanierung und neue Ausstattung mit Technik könnten seit 2020 die Übungsräume effizienter genutzt werden.

Durch die Pandemie konnte die Nutzung dieser Räume noch nicht in vollen Zügen realisiert werden – aufgrund von Personalausfall wurden in 2021 im Vergleich zu 2019 rund zwei Drittel weniger Lehrgangsplätze besetzt.

Fortschritt der Ausbildung

Durch die Investition in neues Mobiliar, Übungsgegenstände sowie Sportgeräte seien Ausbildungen, Fortbildungen und Lehrgänge qualitativ hochwertiger. Die Lernwelt biete eine Vielzahl von Möglichkeiten diverser Situationssimulationen. Im Anschluss solcher Übungen wird im Team der Erfahrungsstand ausgetauscht. Das Lernziel kann an Tafeln visualisiert und evaluiert werden, um so den größtmöglichen Lernzuwachs zu gewährleisten.