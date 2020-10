Umgehungsstraße für Landmaschinen feierlich eröffnet

Einen langen Atem, gute Nerven und Fördermittel habe es gebraucht, um nach 13 Jahren das Projekt „Ortsentlastungsstrecke“ abzuschließen. So heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde Linda. Mit der fertigen Straße müssen die Landmaschinen, die zur Agrargenossenschaft Rückersdorf wollen, nun nicht mehr durch den Ortskern fahren und die rund 70 Einwohnerinnen und Einwohner Pohlens gewinnen „ein Plus an Sicherheit“ und würden „von Lärm, Dreck und Gestank“ befreit, teilt Bürgermeister Alexander Zill (parteilos) mit.

Geplant seit 2007

Erste Versuche, eine solche Umgehung zu schaffen, seien in den Jahren 2007 und 2010 an der Streckenführung sowie an Eigentumsverhältnissen der betroffenen Flächen gescheitert. Nach einem neuen Vorstoß 2014 wurden ein Jahr später Fördermittel bewilligt. Um diese im Zuge der Haushaltskonsolidierung nicht zu gefährden, musste der Zeitraum der Bauausführung noch zwei Mal verlängert werden, teilte die Gemeinde mit. Rund 470.000 Euro seien letztendlich in die von der Firma Max Bögl umgesetzte Baumaßnahme geflossen, der Eigenanteil der Gemeinde habe bei 165.000 Euro gelegen.

In vier Monaten gebaut

„Dieses Projekt hat mich meine gesamte Amtszeit begleitet“, erklärt Bürgermeister Zill, „Ich bin froh und auch ein wenig stolz, dass wir es zu einem solchen Abschluss gebracht haben.“ Nach vier Monaten Bauzeit seien bei der kleinen Feier zur Straßeneröffnung alle Beteiligten erleichtert gewesen. Am vergangenen Freitag weihte Alexander Zill gemeinsam mit Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) und Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) die knapp 350 Meter lange Straße ein, auf der nun die Landmaschinen rollen können. Im Rahmen der Veranstaltung bedankte sich Alexander Zill für die Zusammenarbeit beim Gemeinderat Linda, den Mitarbeitenden der Verwaltungsgemeinschaft Wünschendorf/Elster, den beteiligten Planungsbüros, der Baufirma und der Agrargenossenschaft Rückersdorf sowie den Anwohnern und allen direkt oder indirekt an der Umsetzung Beteiligten.