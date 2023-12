Unbekannte attackieren zwei Männer in Gera

Die Polizei in Gera rückte am Wochenende zu mehreren Einsätzen aus. (Symbolbild)

Gera. Feuer bricht auf Firmengelände in Korbußen aus - Die Meldungen der Polizei für Gera und Umgebung am Montag.

Ein Feueralarm wurde am Montagmorgen gegen 03:15 Uhr bei einer Firma für Metallverarbeitung in der Bikarstraße in Korbußen ausgelöst. Bei Flexarbeiten in einer Betriebshalle fingen dort gelagerte Luftfilter Feuer.

Geistesgegenwärtig brachten Mitarbeiter der Firma die brennenden Luftfilter noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte ins Freie. Dort löschte die Feuerwehr den Brand.

Wie die Polizei mitteilte, wurde niemand verletzt. Schaden entstand nur an den Luftfiltern.

Unbekannte schlagen und treten zwei Männer

Am Samstag kam es in Gera am Platz der Republik zu einem Übergriff. Wie die Polizei mitteilte, griffen zwei Unbekannte zwei Männer vor einer Bar an.

Die beiden 25-Jährigen wurden mit Schlägen und Tritten attackiert und dabei leicht verletzt. Nun sucht die Geraer Polizei nach Zeugen, die etwas gesehen haben.

Mann flüchtet von Unfallort

Zeugen meldeten am Samstagmorgen einen Auffahrunfall in der Hans-Delbrück-Straße in Gera. In der Nacht zuvor kollidierten zwei Fahrzeuge miteinander. Der Fahrer eines beteiligten Mercedes verließ anschließend den Unfallort und meldete die Geschehnisse der Polizei nicht.

Laut Polizeiinformationen entstand ein erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

