Unbekannte beschädigen Bronzeplastik - Mieterin erwischt Einbrecher - Vadalen in ehemaligen Baumarkt

Statue "Die Schreitende" beschädigt

Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung an der Statue "Die Schreitende" nahmen Beamte der Geraer Polizei auf. Demnach machten sich bislang unbekannte Täter vor dem 04.04.2022 an der in der Florian-Geyer-Straße (vor der Turnhalle) in Gera aufgestellten Bronzeplastik zu schaffen, indem sie diese teilweise aus der Verankerung rissen und so einen Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich verursachten, so die Polizei. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Ungebetene Gäste

Bei dem Versuch, sich gewaltsam Zutritt über die Balkontür einer Hausverwaltungsfirma in der Otto-Lummer-Straße in Gera zu verschafften, wurden zwei bislang unbekannte Männer in der vergangenen Freitagnacht laut Polizei von einer Mieterin erwischt. Gegen 01:20 Uhr kletterten die Täter über den Balkon des Hauses und versuchten in der Folge die Tür aufzuhebeln. Nachdem sie angesprochen wurden flüchteten sie in Richtung Schleizer Straße. Nachdem der Vorfall am Nachmittag bei der Geraer Polizei bekannt wurde, leitete man dort die Ermittlungen ein. Zeugen, welche Hinweise zu den Täter geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben: männlich, schwarz gekleidet (Jacke mit Kapuze).

Feuerlöscher in ehemaligem Baumarkt entleert

Am Abend des 23.04.2022 rückten Feuerwehr und Polizei gegen 18.30 Uhr in die Industriestraße in Gera aus, nachdem die Brandmeldeanlage eines leerstehenden Geschäftsgebäudes auslöste. Vor Ort stellte sich heraus, dass unbekannte Täter das Gebäude kurz zuvor widerrechtlich betraten und insgesamt vier Feuerlöscher im Objekt entleerten. Ihnen gelang noch vor Eintreffen der Beamten unerkannt die Flucht. Die Polizei Gera hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen.

E-Bike aus Kleingarten gestohlen

Ein im Kleingarten abgestelltes E-Bike nahm ein bislang unbekannter Täter am vergangenem Freitag ins Visier. In der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr hielt sich der Dieb in der Kleingartenanlage in der Dürrenebersdorfer Straße in Gera auf und begab sich in den Garten eines 41-jährigen Pächters. Dort schnappte er sich das Rad und entkam unerkannt. Die Geraer Polizei ermittelt zum Diebstahl und nimmt Zeugenhinweise zum Täter bzw. dem Verbleib des schwarz/weiß/blauen Rades unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

