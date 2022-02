Unbekannte beschmieren Rathaus und Schule in Ronneburg mit Corona-Schriftzügen

Ronneburg. Ein oder mehrere Unbejannte verunstalteten Rathaus und Schule in Ronneburg mit Graffiti-Schriftzügen. Der Bezug zu den geltenden Corona-Regeln ist nicht zu übersehen.

Die Fassade des Rathauses in Ronneburg haben unbekannte Täter am Wochenende mit Graffiti beschmiert. Sie verunstalteten laut einer Polizeimeldung am Freitag oder Samstag die Außenwände des Gebäudes auf dem Ronneburger Markt sowie außerdem noch die einer Schule in der Goethestraße mit roter und schwarzer Farbe.

Die gesprayten Schriftzüge, deren Inhalt eindeutig mit den geltenden Corona-Maßnahmen in Verbindung zu bringen sei, hätten einen nicht geringen Sachschaden verursacht, heißt es weiter. Die Kriminalpolizei Gera sucht jetzt nach Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 036582341465 zu melden.