Unbekannte sind in Gera in eine Schulsporthalle eingebrochen. (Symbolfoto)

Unbekannte brechen in Gera in Schulsporthalle ein

Gera. In Gera sind Unbekannte in eine Schulsporthalle eingebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 12.08.2021 - 13.08.2021 in die Turnhalle einer Grundschule in der Saalfelder Straße ein und brachen im Inneren mehrere Türen auf. Die Räumlichkeiten der Turnhalle selbst wurden zudem durchsucht.

Nach aktuellen Stand wurde letzten Endes nicht gestohlen. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegnen.