Unbekannte brechen in Restaurant in Gera ein – Zeugen gesucht

Unbekannte sind am Mittwoch in ein Restaurant in der Clara-Zetkin-Straße in Gera eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten die Einbrecher mehrere Räumlichkeiten. Ein Zigarettenautomat wurde aufgebrochen und Zigarettenschachteln gestohlen. Außerdem stahlen die Unbekannten noch ein Tablet und eine geringe Menge Bargeld.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Täter konnten unerkannt flüchten. Den Angaben zufolge wird die Tatzeit auf Mittwoch, zwischen 0 und 14 Uhr, eingegrenzt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen:

Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zur Tat bzw. zu den Tätern machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 entgegengenommen.