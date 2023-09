Unbekannte brechen in zwei Vereinsheime in Gera ein und haben es auf Bargeld abgesehen

Gera. Zwei weitere Vereinsheime sind ins Visier von Einbrechern geraten. Bereits in der vergangenen Woche wurde in ein Vereinsheim in Gera eingebrochen.

Erneut sind Unbekannte in Geraer Vereinsheime eingebrochen. Wie die Polizei am Freiag mitteilt, verschafften sich die Einbrecher Zugang zu einem Vereinsheim in der Rudelsburgstraße sowie der N.-A.-Ostrowski-Straße in Gera.

Nicht nur das Sachschaden entstand, die Einbrecher hatten es offenbar auf Bargeld abgesehen. Die Tatzeiträume lassen sich derzeit auf Mittwoch und Donnerstag eingrenzen.

Bereits letzte Woche geriet ein Vereinsheim in Gera-Lusan ins Visier von Einbrechern. Inwiefern ein Tatzusammenhang besteht, wird derzeit geprüft. Im Zuge der Ermittlungen werden nun Zeugen gesucht. Hinweise werden unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegengenommen. (Bezugsnummer Rudelsburgstraße 0254378/2023, Bezugsnummer N.A.-Ostrowski-Straße 0254269/2023)

