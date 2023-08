Unbekannte klauen Sonnenliege - Mülltonnen brennen - Betrunkener Autofahrer rammt Schild

Gera. Über eine gestohlene Sonnenliege und mehr berichtet die Polizei aus Gera und Umgebung am Donnerstag.

Eine Sonnenliege in einem Garten in der Vollersdorfer Straße in Gera ist in der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag gestohlen worden.

Unbekannte brachen nach Polizeiangaben in den Garten ein und stahlen Sonnenliege und ein Radio. Mit ihrer Beute ergriffen die Täter die Flucht.

Die Polizei in Gera ermittelt und bittet Zeugen, die relevante Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0365/ 829-0 (Bezugsnummer: 0206864/2023) zu melden.

Mülltonnen gehen in Flammen auf

In der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße gingen in der Nacht zu Donnerstag gegen 1.30 Uhr zwei Mülltonnen in Flammen auf. Wie die Polizei mitteilt, suchten, während die Feuerwehr den Brand löschte, mehrere Streifenbesatzungen das Umfeld nach einem möglichen Verursacher ab, konnten aber nichts finden.

Durch den Brand entstand Sachschaden an den Mülltonnen. Ermittlungen zu den Hintergründen wurden durch die Polizei (0365/ 829-0) eingeleitet. In diesem Zusammenhang wird nach Zeugen gesucht. (Bezugsnummer: 0207332/2023).

Autofahrer fährt Straßenschild um und flüchtet

Ein Autofahrer hat Mittwochnachmittag gegen 15.40 Uhr ein Straßenschild in den Nonnenfeldern in Weida umgefahren. Das Schild wurde nach Angaben der Polizei beschädigt.

Doch anstatt an der Unfallstelle auf die Polizei zu warten, habe der 44-jährige Autofahrer die Flucht ergriffen. Die Polizei fand den Mann schließlich in seiner Wohnung.

Er war nicht unerheblich alkoholisiert und kam für eine Blutentnahme in ein Klinikum. Im Zuge des Ermittlungsverfahrens wird nun geklärt, ob der Mann bereits bei seiner Unfallfahrt alkoholisiert war.

