Gera. Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie ein junger Mann in Gera überfallen wurde.

Unbekannte überfallen 19-Jährigen in Gera und rauben ihn aus

Die Geraer Polizei sucht Zeugen zu einem Angriff auf einen 19-jährigen Mann am Samstag. Der 19-Jährige sei gegen 23 Uhr in der Reichsstraße unterwegs gewesen und Richtung Gera-Zwötzen gegangen, teilt die Polizei am Montag mit. Dabei wurde er von zwei bislang Unbekannten angesprochen und mit der Faust mehrfach geschlagen, der Mann stürzte zu Boden.

Als der 19-Jährige nach eigenen Angaben wieder zu sich kam, fehlte, neben seinem Mobiltelefon zusätzlich Bargeld aus seinem Portemonnaie. Den Vorfall meldete der Leichtverletzte schließlich am Folgetag bei der Polizei.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, sollen sich unter der Tel. 0365/8234-1465 an die Polizei in Gera wenden.

