Unbekannte wollen Audi Q7 in Gera stehlen - Besitzer kann sie noch beobachten

Gera. Zwei Unbekannte haben in der Nacht versucht, einen Audi Q7 zu stehlen. Sie konnten ihr Vorhaben aber nicht in die Tat umsetzen.

Die Alarmanlage seines Audi Q7 hat in der Nacht zu Donnerstag gegen 1 Uhr einen 41-Jährigen aus Gera aus dem Schlaf gerissen. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Autobesitzer aus dem Fenster seiner Wohnung in der Carl-Zeiss-Straße noch beobachten, dass die Tür seines Autos geöffnet war und zwei Personen zunächst zu Fuß und anschließend mit einem Fahrzeug in Richtung Gewerbegebiet davonfuhren.

Offensichtlich wollten die beiden Personen den Audi stehlen. Dazu bohrten sie das Türschloss auf. Da sie durch die Alarmanlage gestört wurden, konnten sie ihr Vorhaben nicht beenden.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen übernommen und sucht nach Zeugen. Können Sie Hinweise zu den beiden unbekannten Tätern beziehungsweise zu ihrem Fluchtfahrzeug geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

