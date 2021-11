Busse an der zentralen Haltestelle Heinrichstraße. Ein Busfahrer wurde in Gera angegriffen (Symbolfoto).

Unbekannter greift Busfahrer und Frau in Gera an

Gera. Ein Mann soll in Gera einen Busfahrer verletzt und angespuckt haben. Der Unbekannte hatte Tätowierungen im Gesicht.

Ein bislang unbekannter Täter hat Freitagnachmittag in Gera einen Busfahrer angegriffen.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, gerieten der Unbekannte und der Busfahrer gegen 16.15 Uhr in einem Linienbus in Richtung Heinrichsstraße aneinander.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Mann mit dem Busfahrer und einer Frau in Streit. In der Folge griff er den Busfahrer körperlich an, verletzte ihn leicht und spuckte in dessen Richtung. Die Frau beleidigte er.

Beim Verlassen den Busses in der Braustraße schlug der Unbekannte zusätzlich gegen den Außenspiegel des Busses und verbog den rechten Scheibenwischer. Weiterhin zerkratzte er mit seinem Fahrrad die Stoßstange.

Der Randalierer entfernte sich in unbekannte Richtung und blieb verschwunden.

Die Geraer Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Angreifer machen können. Er soll eine rote Hose getragen haben und im Gesicht tätowiert gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.