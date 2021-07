Unbekannter spricht Mädchen in Gera an: Zeuge greift ein

Gera Nach dieser verdächtigen Aktion in einem Tunnel sucht die Polizei nun Zeugen und beschreibt den Unbekannten.

Die Geraer Polizei ermittelt wegen eines verdächtigen Ansprechens von Kindern und sucht nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich ein neunjähriges Kind am Donnerstag gegen 15.50/16 Uhr in der Nürnberger Straße, speziell im Fußgängertunnel zum Plzen-Center.

Ein bislang unbekannter Mann sprach demnach das Kind in verdächtiger Art und Weise an. Zudem hielt er das Kind grob am Arm fest. Ein bislang unbekannter Zeuge erblickte die Situation und kam dem Mädchen zu Hilfe, woraufhin dieses davonrannte. Eine Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Die Kripo Gera sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Geschehen geben können. Insbesondere wird der unbekannte Helfer, der als "jünger", groß und blond beschrieben wurde, gesucht.

Der unbekannte Mannes soll einen Vollbart, kurze braune Haare, lange braune Hose, und eine Jacke getragen haben und deutsch gesprochen haben

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.

