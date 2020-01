Ein Unbekannter zündete in einem Geraer Hausflur einen Kinderwagen an. (Symbolbild)

Unbekannter zündet Kinderwagen in Gera an

Ein Unbekannter setzte am Samstag in Gera einen Kinderwagen in Brand. Laut Polizei setzte er das Haltenetz des Wagens, der im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Nordstraße stand, in Brand. Die Hausbewohner bemerkten dies und löschten das Feuer gegen 23.10 Uhr.

Menschen wurden dabei nicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. Sie können sich unter Telefon 0365/ 8234-1465 an die Polizei wenden.