Marcel Hilbert meint:

... und dann kam das Virus

Es hätte alles so geschmeidig laufen können. So früh wie lange nicht hatte die Stadt Gera ihren Haushalt, wähnte sich auch sonst auf dem Weg der finanziellen Gesundung. Baustellen, die über die Jahre diskutiert wurde (Ostschule, B92-Brücke, Wiesestraße), sind endlich auch sichtbar gestartet. Eine zusätzliche Finanzspritze des Landes von über sieben Millionen Euro allein 2020 winkt am Horizont. Kurz, es ist alles angerichtet, um so ein richtig gutes Jahr für Gera zu werden. Und dann kam das Coronavirus…Es wirkt noch immer alles irgendwie surreal.

Dass die Auswirkungen über das zeitnahe Reagieren und Reglementieren hinaus drastisch sein werden, das ahnt man, ohne die genauen Dimensionen wirklich erahnen zu können. Dafür fehlen die Vergleichswerte. Wie in Gera von der Rettung der Stadtfinanzen auf die Rettung von Menschenleben umgeschaltet wurde, ist überaus beachtlich. Nun wird es sicher ein Kraftakt, über die unumstrittene Priorität Nummer eins hinaus - unser aller Gesundheit – die weitere Stadtentwicklung nicht aus den Augen zu verlieren, sondern, immer abhängig von dem, was überhaupt im beeinflussbaren Rahmen liegt, weiter zu gestalten. Daran wird sich letztlich entscheiden, wie Gera insgesamt aus dieser Krise hervorgeht.