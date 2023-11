Unfall mit Linienbus auf dem Stadtring - Schwalbe gestohlen - Suche mit Hund nach Einbrechern

Gera. Nach einem Unfall war der Stadtring Süd-Ost gesperrt. Das sind die Meldungen der Polizei aus Gera und Umgebung.

Nach einem Unfall in Gera war der Stadtring Süd-Ost am Montag für ungefähr eine Stunde halbseitig gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 37-jähriger Autofahrer gegen 20.40 Uhr einen Linienbus übersehen, der Vorfahrt hatte und gerade abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 37-jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Riskantes Wendemanöver führt zu Unfall

Ein 30-Jähriger hat am Montag gegen 13.45 Uhr in Raitzhain einen Unfall verursacht. Er war nach Polizeiangaben mit seinem Skoda auf der Straße Am Horsch Werk unterwegs und wollte auf Höhe des Betonwerks auf der Fahrbahn wenden.

Beim Wendemanöver kollidierte der Skodafahrer mit einem 22-jährigen VW-Fahrer, es entstand Sachschaden.

Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellte sie fest, dass der 30-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährung des Straßenverkehrs.

Versuchter Einbruch in Getränkehandel

Zwei Unbekannten haben in der Nacht zu Dienstag versucht, in einen Getränkehandel an der Sommerleithe in Gera einzubrechen. Der Notruf sei gegen 3.30 Uhr gerufen worden, teilt die Polizei mit.

Den Tätern sei es zwar nicht gelungen, in das Gebäude zu gelangen, sie konnten aber in Richtung Platanenstraße flüchten. Die Polizei, die auch mit einem Polizeihund suchte, konnte die Unbekannten nicht finden. Die Kripo in Gera ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0290091/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen.

Einbrecher zünden Laube an

Zwischen dem 4. und dem 5. November sind Unbekannte in eine Gartenlaube in der Gartenanlage "Am Volkspark" in Zeulenroda-Triebes eingedrungen. Sie durchsuchten die Laube nach Angaben der Polizei nach Wertsachen.

Als der oder die unbekannten Täter nichts Wertvolles fanden, zündeten sie einen Sessel an und verließen den Tatort. Nur durch Zufall erstickte das Feuer, sodass es zu keinem Vollbrand der Gartenlaube kam. In der Laube entstand, laut Besitzer, ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Hinweise zu Zeugenbeobachtungen nimmt die Polizei Greiz mit der Bezugsnummer 0289618/2023 unter der Telefonnummer 036616210 entgegen.

Schwalbe und Simsonroller entwendet

In der Nacht zum 2. November wurden aus einer Scheune eines Vier-Seiten-Hofs in Altgernsdorf (Landkreis Greiz) eine rote Schwalbe und ein Simsonroller entwendet. Beide Mopeds sind nicht mehr fahrbereit und wurden auf dem Oberboden einer Scheune gelagert.

Die oder der unbekannte Täter drangen nach Polizeiangaben über ein Fenster in das Gebäude ein und entwendeten die Mopeds vermutlich mit Hilfe eines Transporters. Zu Hinweisen aus der Bevölkerung ist die PI Greiz unter 036616210 telefonisch erreichbar mit der Bezugsnummer 0289489/2023.

Diebe stehlen Baumaschinen

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag auf einem Grundstück im Bereich der Großensteiner Straße in Beerwalde (Altenburger Land) ihr Unwesen getrieben. Die Täter brachen zunächst auf das Gelände und in mehrere Lager-Container ein.

Aus den Containern stahlen sie eine Vielzahl von Baumaschinen, unter anderem ein Schweißgerät, Akkuschrauber, Wagenheber, Pneumatik-Hammer und eine Rüttelplatte. Vermutlich transportierten die Diebe ihr Beutegut mit einem Fahrzeug. Die Kripo in Gera sucht daher nach Zeugen, die im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (Bezugsnummer 0289744/2023).

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.