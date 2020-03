Bad Köstritz. Ungarische Musik mit glutvollen Zigeunerweisen und Czárdásklängen steht am Frauentag in Bad Köstritz auf dem Konzertprogramm.

Ungarische Klänge zum Frauentag in Bad Köstritz

Zum Internationalen Frauentag am Sonntag, 8. März, findet um 16 Uhr im Bad Köstritzer Palais ein Konzert unter dem Titel „Feurige ungarische Csárdás und mehr“ statt. Barbara Scherbel (Klavier) und Katrin Ambrosius (Violine) verführen die Gäste in der Heinrich-Schütz-Straße 4 mit ihrer Musik in die weite Graslandschaft der Puszta. Neben Wein und Paprika, Pferdekutschen, Hirtenreitern und alten Bauernhöfen ist eines untrennbar mit der Puszta verbunden - die typisch ungarische Musik mit glutvollen Zigeunerweisen und Czárdásklängen. Außerdem gibt es an diesem Nachmittag Johannes Brahms Ungarische Tänze und Jazz von George Gershwin zu hören. Karten können unter Telefon 036605/88 10 oder 35037 zum Preis von 15 Euro bestellt werden.