„Uns gibt es noch!“: Geraer Berufsschule fühlt sich vergessen

An der Berufsschule für Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik in Gera wünscht man sich Investitionen, die über Brandschutzmaßnahmen und reparierte Fenster hinausgehen.

Gera. Schüler und Lehrer der Berufsschule Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik vermissen im neuen Schulnetzplan zeitnahe Investitionen in den Schulstandort Gera. In einem Brief und im Bildungsausschuss machen sie sich Luft.

Sie gleicht einem Brandbrief, die Stellungnahme aus der Schulkonferenz der Staatlichen Berufsbildenden Schule (SBBS) Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik in Gera zum neuen Schulnetzplan 2022/23 bis 2026/27, über den der Stadtrat demnächst abstimmen soll. Vermisst werden umfassende und zeitnahe Investitionen in die Berufsschule in Bieblach-Ost.

„Uns gibt es noch“, wurde im Bildungsausschuss Judith Schmeißer, Mitglied der Schulleitung, deutlich. Schüler und Lehrer fühlen sich vergessen, weil im Gegensatz zu den anderen Berufsschulen hier seit Jahren nichts passiere. „Wir empfinden das als Geringschätzung“, sagte sie und sprach von einem Teufelskreis, bei dem wegen schlechter Bedingungen bald einzelne Berufe nicht mehr ausgebildet werden könnten und die Schule an Konkurrenzfähigkeit verliert. Man wünsche sich ein klares Bekenntnis der Stadt.

Eigentlich ein guter Standort mit stabilen Schülerzahlen

Dabei habe die Berufsschule einen guten Standort, der mit zwei Schulhäusern, zwei Turnhallen und dem benachbarten Wohnheim durchaus als „Campus“ angesehen werden darf, und auch die Schülerzahlen seien seit Jahren konstant und zuletzt sogar leicht angestiegen, zwischen 950 und 1025 Schülern.

Man habe schon mehrfach auf die „desolate Schulsituation“ aufmerksam gemacht, heißt es im Schreiben an das Bildungsamt und weiter: „Wir arbeiten seit zwei Jahrzehnten mit Kompromissen und werden immer wieder besänftigt, dass leider keine finanziellen Mittel und keine geeigneten Förderprogramme für unsere Schule mit zwei Schulteilen zur Verfügung stehen.“

Letztlich geht es um die Komplettsanierung des Schulstandortes, für die man einen präzisen Zeitplan fordert. Zwar ist die energetische Sanierung beider Schulgebäude und der Sporthallen ein Beschlusspunkt zum Schulnetzplan, jedoch wird im Maßnahmenplan eine Umsetzung „nach 2024“ angegeben. Genauer gehe es aktuell nicht, sagte Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos), die den Frust nachvollziehen könne. Sicher wäre eine Campus-Entwicklung naheliegend, sagte sie. Jedoch wäre eine sehr umfangreiche Sanierungsmaßnahme notwendig. Im Ausschuss war von einem sicher zweistelligen Millionenbetrag die Rede.

Ausschuss will Auflistung über akuten Investitionsbedarf

Ein weiteres Ärgernis ist, dass die Verlagerung der Werkstatt für die gewerblichen Berufe auch erst „nach 2024“ geplant ist. Mit der Übernahme der Nahrungsmittelberufe 2017 wird die Werkstatt am früheren Berufsschulstandort Eiselstraße genutzt. Schon länger ist geplant, neue Werkstatträume am Schulstandort Bieblach-Ost zu schaffen. „Die Reparaturkosten und die Kosten für Ersatzbeschaffungen in der Bäckerei und Fleischerei sind in den letzten Jahren gestiegen und manche Geräte sind aktuell nicht oder nur eingeschränkt nutzbar“, heißt es im Brief der Berufsschule, weshalb man um die ordnungsgemäße Durchführung der Zwischen- und Gesellenprüfung besorgt sei. Hier forderte Ausschussvorsitzender Andreas Kinder (CDU) von der Stadt, dass im nächsten Bildungsausschuss eine Übersicht über solche akuten Probleme und über den Stand der Abarbeitung vorgelegt wird.