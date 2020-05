Gera. Mehrere Verkehrsteilnehmer, die sich trotz Alkoholkonsum ans Steuer gesetzt hatten, ermittelte die Polizei am Wochenende in Gera.

Unter Alkoholeinfluss gefahren: Mehrere Anzeigen in Gera

So wurde am Freitagabend im Stadtgebiet von Gera ein 41-jähriger Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der durchgeführte Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,17 Promille an.

Am Samstagabend reagierte bei einer 29-jährigen Autofahrerin ein Drogentest positiv auf Amphetamin. Gut eine Stunde später kontrollierte eine Streife im Ortsteil Milbitz den Fahrer eines Rasentraktors. Der 31-Jährige hatte diesen mit 1,84 Promille gesteuert. Kurz nach 23 Uhr fiel einer Polizeistreife im gleichen Ort ein gestürzter Radfahrer ins Auge. Bei dem 50-Jährigen zeigte das Gerät 2,55 Promille an.

Die Polizei leitete jeweils Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.