Heute ist Frühlingsanfang. Das ist eine gute Nachricht. Auch wenn wir ihn noch nicht auf der Haut spüren werden, wärmt die Ankündigung das Herz. Hautnahe Dienstleistungen dürfen seit dieser Woche wieder sein. Die ersten genossen nach zwölf Wochen Schließzeit ihre Kosmetikbehandlung oder ließen sich das lange ausgedachte Tattoo stechen.

Für Verunsicherung und neuen Frust sorgte am Montag die plötzliche Absage der Impftermine in der Panndorfhalle.

Am Impfstoff hat sich bis Donnerstag nichts geändert. Wohl aber an seiner Bewertung. Seit Freitag läuft das Impfen wieder. Die Benachrichtigung durch die Kassenärztlichen Vereinigung hat gut geklappt. Weiterimpfen bedeutet auch, dass sich Landkreiseinwohner, die gerade die 60 überschritten haben, Termine besorgen dürfen. Angesichts der hohen Inzidenzzahl wird im Kreis eine Ausnahme bei der Impfreihenfolge gemacht. Ob dort auch bald alle Erwachsenen ab 18 ihre nackte Oberarmhaut hinhalten dürfen, ist noch nicht entschieden.

Unter die Haut geht weiter das Schicksal von Familie Ruppe. Drei Monate ist es her, dass ihr Zuhause in Dürrenebersdorf ausgebrannt ist. Mit dem Nötigsten hat sich das Paar in einer Lusaner Wohnung eingerichtet und freut sich nun auf den Baustart für sein neues Haus.

Ein Geraer Traditionshaus soll nun endlich neu belebt werden. Mit dem Einzug der Bibliothek. Dafür sollen zwei Etagen für fast 6,5 Millionen Euro umgebaut werden. Nach den Plänen des privaten Eigentümers für das alte Horten-Kaufhaus fragten wir kurz vor Weihnachten und wurden auf das Ende des ersten Quartals 2021 vertröstet. Seit Montag läuft eine neue Anfrage.

Schönes Wochenende!