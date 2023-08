In Thüringen mussten Angeklagte aus der Untersuchungshaft entlassen werden, weil wichtige Auswertungen fehlten.

Leitartikel Unterbesetzt und digitale Steinzeit in Thüringen: Die Verbrecher freut es

Gera. In Ostthüringen mussten mögliche Drogendealer aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Der Fall offenbart strukturelle Probleme bei Polizei und Justiz.

In Gera muss ein großer Straf­prozess neu beginnen, weil im Verfahren nicht rechtzeitig die Auswertung der Handys aller Angeklagten vorgelegen hat. Dies ist aber nötig, um Absprachen innerhalb einer mutmaßlichen Drogenbande nachzuvollziehen. Der Neustart kostet den Steuerzahlern viel Geld – ein Kommentar zur Lage.

Den schwarzen Peter den Digitalforensikern der Thüringer Polizei zuzuschieben, wäre unfair. Es gibt einfach zu wenige gemessen an den immer neuen Möglichkeiten unserer digitalen Welt. In den Dienststellen bleibt es oft an einzelnen Beamten hängen, sich durch Datenberge zu graben. Hier muss Thüringen aufrüsten.

In Kriminalfällen wichtige Erkenntnisse geliefert

Liefern die digitalen Spuren doch wichtige Erkenntnisse. Nicht nur in Drogenverfahren, sondern auch bei Tötungsdelikten oder Sexualstraftaten. Beim Stückelmord von Jena fand die Polizei dank der digitalen Spuren heraus, wo die Leichenteile verbuddelt sind.

Ein weiteres Problem: Die IT-Landschaft ist nicht in der heutigen Zeit angekommen. Die Justiz arbeitet mit anderer Technik als die Polizei. Deren Auswertungen können die Gerichte oft nur mit großer Mühe nachvollziehen – wenn überhaupt. Manchmal rücken extra Polizisten an, die einen Uraltlaptop mit historischen Softwareversionen aufklappen. Nur mit ihrer Hilfe können sich Richter und Anwälte die Informationen ansehen oder anhören, die oft über Haftstrafe oder Freispruch entscheiden.

Übergreifend kompatible Systeme notwendig

Das Projekt elektronische Akte zieht sich schon über Jahre. Das Land Thüringen muss endlich aus der digitalen Steinzeit kommen. Und zwar nicht mit Insellösungen für einzelne Ministerien, sondern mit einem übergreifenden Konzept. Alles andere freut die Verbrecher.

