Johanna Oehme gehörte am Montag zu den Eltern, die im Bildungsausschuss des Geraer Stadtrates für kurze Wege und damit dafür warben, dass Untermhäuser Kinder im neuen Schuljahr auch in der Untermhäuser Grundschule Otto Dix eingeschult werden können. Ein Zwischenziel ist erreicht.

Im Sommer 2021 kommt ihr Sohn in die Schule. „Ich kenne das Theater um den Schulplatz von Freunden. Einige haben ihre Kinder deshalb in Privatschulen angemeldet. Doch das ist für uns keine Option“, sagt Frau Oehme, die dabei auch an ihren Säugling denkt. Sie sei froh, dass das Thema im Ausschuss angesprochen wurde. „Richtig beruhigt bin ich aber noch nicht“, meint die 30-Jährige nach der Sitzung.

Untermhäuser Kinder durch die Stadt geschickt

Andreas Schulze von der Stadtelternvertretung hatte als beratendes Ausschussmitglied das Thema auf die Tagesordnung gebracht, nachdem auch in diesem Sommer Untermhäuser Kinder nicht in der Gutenbergstraße eingeschult und Eltern verprellt worden waren. Vor zwei Jahren hatte Peter Jähnert die Einschulung seines Sohnes eingeklagt. Das frühere Stadtratsmitglied sprach am Montag für die Eltern. Untermhaus bleibe ein für Familien attraktiver Stadtteil, erklärte er. „Man muss kein Fachmann sein um abzuleiten, dass in so einem Stadtteil mehr Kinder geboren werden“, sagte Jähnert, der von über 80 Erstklässlern pro Jahr sprach. Seine Sorge ist, dass die Grundschule nächstes Jahr mit dem Wegfall der Räume in der Friedericistraße auf den „schon vor Jahren unzureichenden Zustand“ zurückfällt. Er nannte es „Irrsinn“, dass Kinder die einen Steinwurf von ihrer Grundschule in Untermhaus entfernt wohnen, „quer durch die Stadt nach Debschwitz, an die Bergschule oder gar nach Zwötzen oder Pforten geschickt“ wurden.

Dritte erste Klasse kommt

Die Chance, dass das nächstes Jahr nicht wieder der Fall sein wird, sah die Stadtverwaltung. Frank Rühling, Leiter des Amtes für Bildung, nannte dafür zwei Gründe. Zum einen sieht das Thüringer Schulgesetz in der Fassung vom 1. August 2020 vor, dass die „nächstgelegene Schule“ als erstes Kriterium anzusetzen sei und erst dann schon dort beschulte Geschwisterkinder. Bisher berücksichtigte das Staatliche Schulamt bei der Zusage im Aufnahmeverfahren zuerst Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf, dann Geschwisterkinder und als drittes die Wohnortnähe. Zum anderen sehe der Schulträger Stadt die Kapazitätsgrenze von 250 Schülern in der Gutenbergstraße als „Orientierungsrahmen“. Das heißt, dass statt der geplanten zwei eine dritte erste Klasse mit dem neuen Schuljahr starten könnte. „Das wird geprüft. Ich will der Entscheidung der Schulleitung nicht vorgreifen“, sagte Rühling am Montag.

Am Dienstag erklärt Schulleiterin Annette Meyer auf Nachfrage unserer Redaktion, dass es die dritte Klasse geben wird. „Das ist ganz frisch. Innerhalb der Schulleitung sind wir uns einig. Das eine Jahr werden wir stemmen“, sagt sie, die sich dazu auch mit dem Schulamt und der Stadtverwaltung verständigt habe. „Wir haben jetzt 13 Klassen. Vier verlassen die Schule, drei neue kommen dazu“, rechnet sie vor. „Das machen wir für den Untermhäuser Stadtteil. Es hat mir leid getan, Eltern abweisen zu müssen“.

74 Schulanfänger leben in Untermhaus

Mit der Bildung dieser weiteren Klasse, können alle derzeit in Untermhaus lebenden Schulanfänger – laut Stadtverwaltung waren es mit Stichtag 30. September 2020 genau 74 Kinder – in ihrem Stadtteil beschult werden. „Die Nachfragesituation im Stadtteil ist eine Thematik, aus der sich auch im Schulnetzplan Maßnahmen ergeben werden müssen“, betont Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos). Im nächsten Jahr soll der Stadtrat diesen Plan beschließen.