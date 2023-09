Unternehmen aus Ostthüringen für „Tag in der Praxis – TiP“ gesucht

Den ersten Tag in der Praxis (TIP), an dem die Zeulenrodaer Regelschule „Friedrich Solle“ teilnimmt, verbrachten die Schülerinnen und Schüler im eigenen Schulhaus. So kamen elf Vertreter der verschiedensten Unternehmen aus der Region aus den Bereichen Industrie, Metallbau und Landmaschinen, Gesundheit und Soziales, Elektrotechnik Holzbau und Landwirtschaft in die Schule.

Gera. 15 Schulen aus Gera und dem Landkreis haben bereits ihre Teilnahme bekundet

Für das Pilotprojekt „Tag in der Praxis“, kurz TiP, werden noch immer Unternehmen gesucht, die ab Frühjahr 2024 Praktikumsplätze für Jugendliche der Klassenstufen 8 und 9 anbieten wollen, so die Agentur für Arbeit auf Nachfrage. 430 Unternehmen konnten im Bereich Ostthüringen bereits für das Projekt gewonnen werden. 15 Schulen aus Ostthüringen haben ihre Teilnahme bereits zugesagt, so Carsten Rebenack.

Im Rahmen des Projektes sollen Schüler über zwei Schulhalbjahre hinweg – nämlich in der 8. und 9. Klasse – an je einem Tag pro Schulwoche praktische Einblicke in regionale Unternehmen erhalten. Ein Wechsel des Betriebes erfolgt nach jeweils drei Monaten, um möglichst eine breite Palette an Tätigkeiten ausprobieren zu können. Damit lassen sich künftig die Interessen von Unternehmen sowie Schülern in der Phase der Berufswahl näher zusammenbringen.

Die Jugendlichen können sich praktisch erproben und dabei feststellen, ob ihnen diese Art der beruflichen Tätigkeit gefällt, oder ob eine andere berufliche Orientierung angeraten ist. Unternehmen kommen so über einen längeren Zeitraum in Kontakt mit jungen Menschen und können für sich und ihre Ausbildungsgänge werben. Und vielleicht wird aus dem Praktikum in ein paar Jahren eine neue Fachkraft. Zudem erhalten die Jugendlichen Einblicke in betriebliche Abläufe und können besser nachvollziehen, wozu der sonst eher theoretische Unterricht in der Schule im späteren Arbeitsleben wichtig und nötig ist. Das schafft gegenseitiges Verständnis und baut Hürden beim Berufswahlprozess ab.

Interessierte Unternehmen wenden sich per Mail an Thueringen-Ost.Ausbildungsvermittlung@arbeitsagentur.de oder wirtschaftsfoerderung@gera.de