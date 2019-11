Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unternehmerverein Bad Köstritz sucht beste Web-Auftritte

Der Köstritzer Internetpreis „WebAward 2019“ ist mit der Anmeldung der teilnehmenden Projekte gestartet. Er findet dieses Jahr zum 19. Mal statt und wird vom Köstritzer Unternehmerverein durchgeführt. Gestartet ist der Wettbewerb vor vielen Jahren mit dem Ansinnen, den Unternehmen in der Region eine Plattform im Internet zu bieten, um eigene unternehmerische Inhalte darzustellen und um auf sich aufmerksam zu machen. Mittlerweile geht die Wirkung des Internetpreises schon weit darüber hinaus, ist nach Aussagen des Vereins in der Region der älteste und bekannteste Preis nicht nur für gewerbliche Projekte (business), sondern seit vielen Jahren auch in den beiden Kategorien Private und Vereine.

Über 600 Internetauftritte waren bisher schon beim Köstritzer Internetpreis beteiligt. So ruft der Köstritzer Unternehmerverein alle Firmen, Vereine und Privatpersonen mit Internetauftritt auf, sich am diesjährigen „WebAward 2019“ zu beteiligen. Die Anmeldung zur Teilnahme soll formlos per E-Mail mit Nennung des teilnehmenden Internetauftrittes an die E-Mail-Adresse award@unternehmerverein.de erfolgen. Anmeldeschluss ist der 13. Dezember.

Die Bewertung erfolgt durch ein Internetvoting in der zweiten Dezemberhälfte und durch eine Juryentscheidung. Die Sieger werden Ende Januar 2020 ausgezeichnet.