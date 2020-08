Gera: Vollgelaufene Keller und angehobene Gullydeckel

Das Unwetter zog am Montag von Auma kommend nach Gera. Gegen 15 Uhr verdunkelte sich der Himmel über der Stadt. Dann prasselte unaufhörlich Starkregen nieder. Auch Hagelkörner fielen. In Strömen floss das Wasser die Altenburger Straße hinab. In der Zentralen Leitstelle in der Berliner Straße gingen ununterbrochen Anrufe von besorgten Bürgern ein. Wie Wolfgang Hartick, Abteilungsleiter der Zentralen Leitstelle, unserer Redaktion sagte, waren es von 15.30 Uhr bis 15.50 allein 20 Anrufe wegen vollgelaufener Keller unter anderem im Stadtgebiet, in der Franz-Mehring-Straße oder in der Bieblacher Straße. Die Wassermassen hätten auch Gullydeckel aus ihrer Verankerung herausgedrückt, zum Beispiel in der Vollersdorfer Straße, in der Bauvereinstraße und in der Straße des Friedens. „Weitere Anrufe folgten aber“, so Wolfgang Hartick. Insgesamt musste die Feuerwehr 29 mal in Gera ausrücken. Die Einsätze hätten sich laut seiner Aussage vor allem auf die Stadtmitte von der Berliner Straße bis zum Wintergarten und im Ostviertel konzentriert. Lusan sei nicht so stark betroffen gewesen. Nach ersten Kenntnissen gäbe es auch keine umgeknickten Bäume so wie beispielsweise in Ponitz im Altenburger Land. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Aga, Dorna, Roschütz, Söllmnitz, Langenberg, Gera-Mitte, Liebschwitz, Frankenthal und Thränitz waren im Einsatz mit insgesamt etwa 60 Leuten. Auch die Gera Arcaden blieben vom Unwetter nicht verschont. Wasser drang sogar ins Kaufland. Die Filiale musste für eine Stunde geschlossen werden, teilte die Presseabteilung mit. Verkäuferinnen und Reinigungskräfte halfen beim Aufwischen, um dem Betrieb wieder aufnehmen zu können. „Auch in der Ladenstraße war etwas Wasser“, sagte Rolf Wernicke. „Das ganz schnell beseitigt werden konnte. Nach seinen Informationen stand es ebenso in den Aufenthaltsräumen einiger Geschäfte. Es kam aus den Waschbecken.“