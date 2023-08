Urteil gegen Familienrichter und AfD-Polemik: Den Rechtsstaat mit Füßen getreten

Gera. Die Verurteilung eines Amtsrichters aus Weimar führt zu einer seltsamen Reaktion eines AfD-Bundestagsabgeordneten, die tief blicken lässt.

Tino Zippel, stellvertretender OTZ-Chefredakteur, kommentiert: Die richterliche Unabhängigkeit ist ein hohes Gut in unserem Rechtssystem. Sie soll gewährleisten, dass Richterinnen und Richter unabhängig von den Interessen anderer entscheiden. Wer vorsätzlich das Recht falsch anwendet, um einer Verfahrenspartei einen Vorteil zu verschaffen, begeht Rechtsbeugung.

Wegen einer solchen ist ein Amtsrichter aus Weimar vom Landgericht Erfurt zu zwei Jahren Haft, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt worden. Er hatte in der Corona-Pandemie einen Beschluss gefasst, wonach Kinder in zwei Schulen von der Masken- und Testpflicht befreit werden. Das brachte ihm viel Applaus der Corona-Kritiker ein.

Landgericht Erfurt: Richter aus Weimar hat gezielt ein Verfahren inszeniert

Losgelöst vom Beschlussinhalt: Der Weimarer Richter hatte gezielt nach Klägern gesucht, die in seine Zuständigkeit fallen. Den vorinformierten Gutachtern hat er eine große Reichweite in Aussicht gestellt. Warum macht ein Richter seinen Computer platt, wenn er meint, korrekt zu handeln? Nein: Er hat mit vorgefasster Meinung ein Verfahren inszeniert, um öffentlichkeitswirksam Kritik an Corona-Maßnahmen zu äußern. Dafür gibt es andere Wege, als sein Amt zu missbrauchen.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner aus Gera, selbst Rechtsanwalt, nutzt das Rechtsbeugungsurteil für Polemik gegenüber Migranten und Klimademonstranten. Der Richter werde „für ein Urteil, das er im Sinne der Bürger und damit auch inhaltlich ‘im Namen des Volkes’ gesprochen hatte, kriminalisiert“. Eine solche einseitige Justiz lasse am Rechtsstaat mehr als zweifeln.

Die Aussage lässt vor allem an Brandners Verstand zweifeln. Der AfDler begrüßt demnach, dass sich Richter schon vor Verfahren auf ein Ergebnis festlegen und den Rechtsstaat mit Füßen treten.

Hintergrund zu Strafverfahren:

• Wenn es gerade noch eine Bewährungsstrafe gibt

• Abstraktes Prinzip: Wie einzelne Fälle den Richtern zugeordnet werden