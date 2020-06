Die Beratungsstelle der Thüringer Verbraucherzentrale in Gera gibt Informationen zu zahlreichen Themen.

Gera. Die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale Thüringen in Gera ist wieder geöffnet.

Verbraucherzentrale in Gera empfängt Besucher

Ab sofort finden in der Geraer Beratungsstelle der Verbraucherzentrale Thüringen wieder persönliche Energieberatungen statt. Das Büro in der Humboldtstraße 14 war seit Mitte März wegen der Corona-Pandemie für den Besucherverkehr geschlossen.

Künftige Besucher werden gebeten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Termine finden nur nach vorheriger Terminabsprache unter Tel. 0800/809 802 400 (kostenfrei) oder 0361/555140 statt.

„In den vergangenen Wochen wurden unsere Beratungen per Telefon oder per E-Mail gut genutzt. Diese Möglichkeit steht weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung. Trotzdem gibt es Fragen, die sich im persönlichen Gespräch einfach am besten klären lassen“, sagt Ramona Ballod, Energiereferentin der Verbraucherzentrale Thüringen.