Verein macht Druck bei neuem Flächennutzungsplan für Gera

Gera. Nachgehakt: Die Stadt will Anfang 2021 ein Eckpunktepapier vorlegen. Der aktuelle Plan gilt bis auf weiteres fort – auch über 2020 hinaus.

Es sei inzwischen zwei Jahre her, da habe er bereits zum Stand eines neuen Flächennutzungsplanes für Gera im Bauausschuss nachgefragt. „Mir und uns ging es um frühzeitige Beteiligung“, sagt Vermesser und damaliges Stadtratsmitglied der Bürgerschaft Gera, Ralf Bornkessel. Damals sei eine Arbeitsgruppe angekündigt worden, in der auch Ausschussmitglieder mitarbeiten sollten. Und dann, so Bornkessel, war nichts mehr zu vernehmen.